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Президент Литви українською мовою виступив у Верховній Раді

Науседа наголосив на підтримці цілісності України та закликав Росію невідкладно виконати вимоги Мінських угод. 

Президент Литви українською мовою виступив у Верховній Раді
Науседа в Раді
Фото: скріншот

Президент Литви Ґітанас Науседа виступив у Верховній Раді в межах візиту до України. Першу частину промови він проголосив українською мовою.

"Я прибув до вашої країни зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюся до вас мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, але не знищено. Сподіваюся, що слова, які я вам скажу, допоможуть прокласти шляхи до спільного майбутнього", - зазначив президент Литви.

Науседа додав, що 30 років тому, кому Литва боронила свою свободу, українські добровольці допомагали їй у цьому. Президент укотре засвідчив позицію щодо злочинної окупації Криму Росією та підтримки незалежності і суверенітету України. 

"Крим це Україна!" – наголосив президент. Депутати його виступу аплодували стоячи.

Наступну частину промови Науседа проголошував литовською. Він закликав Росію невідкладно виконати вимоги Мінських угод.

"Санкції проти Росії мусять діяти доти, доки вона не залишить незаконно зайнятих територій. Не сумніваємось, що міцній Україні місце в міцній Європі. Литва завжди підтримувала вас на шляху до ЄС і НАТО. Ми знаємо, що вас чекають випробування, і готові поділитися досвідом", - заявив литовський лідер. 

Нагадаємо, що учора Ґітанас Науседа прибув з дводенним візитом до України. Він зустрівся з президентом України, а на спільній пресконференції закликав світ зміцнити санкції проти Росії. 

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