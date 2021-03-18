Путін побажав Байдену здоров'я у відповідь на слова про "вбивцю"

Президент Росії Володимир Путін побажав президенту США Джо Байдену здоров'я у відповідь на слова про "вбивцю".

Про це він сказав під час відеоконференції з мешканцями окупованого Криму та Севастополя.

"Що стосується заяви мого американського колеги. Ми дійсно, як він сказав, особисто знайомі. І що б я йому відповів? Я б йому сказав: будьте здорові. Я бажаю йому здоров'я. Кажу це без іронії, без жартів", - заявив Путін.

"Друге. В історії кожного народу, кожної держави дуже багато драматичних і кривавих подій. Але коли ми оцінюємо інших людей чи інші держави, ми завжди дивимось наче в дзеркало, завжди бачимо себе. Тому що завжди перекладаємо на іншу людину те, чим самі дихаємо, чим є по суті", - додав президент Росії і нагадав дитячу приказку "Хто як обзивається, той сам так називається".

Путін нагадав, що створення США супроводжувалося винищенням корінного населення Північної Америки, "прямим геноцидом індіанських племен", і тривалий час Америка була рабовласницькою державою. Він також практично повторив крилатий вислів радянської пропаганди "а у вас негрів лінчують". "Досі афроамериканці стикаються з несправедливістю та винищенням", - сказав Путін.

Російський президент також пригадав США атомне бомбардування Японії під час Другої світової війни. "Ніякого військового смислу в цьому не було. Це було пряме винищення цивільного населення", - сказав Путін.

Він сказав, що Росія відрізняється від США "генетичним та культурно-моральним кодом" і буде продовжувати працювати з американцями тільки "в тих сферах, у яких ми зацікавлені, і на тих умовах, які ми вважаємо вигідними".

Нагадаємо, що 17 січня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю президента Сполучених Штатів Джо Байдена, в якому він назвав лідера РФ Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому також повідомив, що його російського візаві очікують наслідки, якщо буде доведено втручання Росії в американські вибори 2020 року.

Після цього Росія відкликала свого посла у США на консультації в Москву.