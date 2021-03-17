Інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл містило рекламу їхнього майбутнього телешоу, - Daily Mail

За інформацією джерел видання, просування фільму в рамках інтерв'ю було умовою принца Гаррі як співавтора шоу.

Частиною угоди принца Гаррі та його дружини Меган Маркл щодо їхнього двогодинного інтерв'ю з Опрою Вінфрі могла бути промоція їхнього майбутнього шоу, присвяченого психічному здоров'ю, яке має вийти на платформі Apple TV.

Про це пише Daily Mail з посиланням на джерела, пов'язані із серіалом.

За інформацією співрозмовника, якому відомо про угоду, просування фільму в рамках інтерв'ю було умовою принца Гаррі як співавтора шоу.

Герцог і Опра публічно наполягали на тому, що подружжя не отримувало грошей за інтерв'ю CBS, яке транслювалося у понад 70 країнах і яке в прямому ефірі дивилися 17,1 мільйона людей.

“Хоча ці твердження формально вірні, угода Гаррі з Apple включає рекламну роботу, яка могла б включати його згадування під час двогодинного інтерв'ю”, - повідомляє видання.

Зазначається, що під час інтерв’ю з подружжям, Опра посилалася на серіал, промовляючи на камеру: "Ми з Гаррі працюємо над цим серіалом про психіче здоров'я для Apple".

Документальний фільм, до випуску якого залишилося кілька тижнів, - це серіал про психічне здоров’я для Apple TV +, який продюсують принц Гаррі та Опра Вінфрі.

Інше джерело на телебаченні, яке знає про телевізійні та подкастні трансляції Гаррі та Меган, стверджувало, що згадування платформ Netflix та Spotify у спеціальному випуску CBS, є “очевидно промоцією”.

Нагадаємо, що британський принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл одружилися в травні 2018 року.

Принц Гаррі і Меган Маркл припинили виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року. Щоб отримати право переїхати у США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від королівських титулів, держфінансування і торгової марки Sussex Royal.

Після укладення договору з відеосервісом Netflix Гаррі і Меган досягли фінансової незалежності від королівської сім'ї.

У спільному з принцем Гаррі інтерв’ю Опрі Уінфрі, оприлюднене 8 березня, герцогиня Сассекська, акторка і дружина принца Гаррі Меган Маркл повідомила, що під час її вагітності сином Арчі члени королівської родини "обговорювали та непокоїлися, наскільки темною буде його шкіра після народження".