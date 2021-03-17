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Великобританія назвала Росію головною загрозою безпеці в регіоні

Британія посилить співпрацю з союзниками по НАТО для "надання єдиної відповіді Заходу". 

Великобританія назвала Росію головною загрозою безпеці в регіоні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив Росію головною проблемою безпеки його країни. Він також зазначив, що Лондон буде розширювати свою присутність у космосі та кіберпросторі та нарощувати ядерне озброєння.

Відповідну заяву Джонсон зробив 16 березня, пише CNN

"Росія є найбільш серйозною загрозою в регіоні, і ми будемо працювати з союзниками по НАТО, щоб забезпечити єдину відповідь Заходу, включно з військовими, розвідувальними та дипломатичними зусиллями", - йдеться в одному зі звітів уряду. 

В іншому звіті зазначається, що "Росія залишиться найбільш серйозною прямою загрозою Великобританії". 

Британський уряд хоче збільшити витрати на оборону на 33,3 млрд доларів протягом наступних чотирьох років. Кількість ядерних боєголовок хочуть збільшити до 260, хоч раніше планували до 180. 

Нагадаємо, що рік тому Борис Джонсон заявив, що Росія організувала у Великобританії мережу політиків і консультантів, які допомагають відстоювати незаконні інтереси і переслідувати ворогів президента РФ Володимира Путина.

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