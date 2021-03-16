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США домовляються з кількома країнами про передачу надлишків COVID-вакцини, - Байден

Він не назвав країни, з якими ведуться переговори.

США домовляються з кількома країнами про передачу надлишків COVID-вакцини, - Байден
Президент США Джо Байден готується перед виступом у Пентагоні, Арлінгтон, штат Вірджинія,10 лютого 2021 р.
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати ведуть переговори з кількома країнами про те, хто отримуватиме додаткові дози вакцин проти COVID-19.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Reuters.

Він не назвав країни, з якими ведуться переговори.

"Ми вже говоримо з кількома країнами. Я повідомлю вас про це дуже скоро", - сказав Байден журналістам.

Раніше Мексика попросила США поділитися дозами вакцини COVID-19 виробництва AstraZeneca, які є в наявності у Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що з кінця минулого тижня країни Європи почали зупиняти використання вакцини AstraZeneca після того, як у деяких людей після щеплення цим препаратом утворилися тромби.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що наразі не побачило жодних ознак того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромби.

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