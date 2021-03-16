США домовляються з кількома країнами про передачу надлишків COVID-вакцини, - Байден

Сполучені Штати ведуть переговори з кількома країнами про те, хто отримуватиме додаткові дози вакцин проти COVID-19.
Про це заявив президент США Джо Байден, передає Reuters.
Він не назвав країни, з якими ведуться переговори.
"Ми вже говоримо з кількома країнами. Я повідомлю вас про це дуже скоро", - сказав Байден журналістам.
Раніше Мексика попросила США поділитися дозами вакцини COVID-19 виробництва AstraZeneca, які є в наявності у Сполучених Штатів.
Нагадаємо, що з кінця минулого тижня країни Європи почали зупиняти використання вакцини AstraZeneca після того, як у деяких людей після щеплення цим препаратом утворилися тромби.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що наразі не побачило жодних ознак того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромби.