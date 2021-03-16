Генсек НАТО назвав основні виклики, які стоять перед альянсом

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг назвав основні виклики, які стоять зараз перед альянсом. Один з них - агресивні дії Росії.

Про це йдеться у його звіті за 2020 рік, який було оприлюднено у вівторок.

"Міцний трансатлантичний зв'язок є наріжним каменем нашої безпеки і єдиним способом протидії серйозним викликам, включаючи агресивні дії Росії, міжнародний тероризм, більш складні кібернапади, підйом Китаю, руйнівні технології та наслідки зміни клімату для безпеки. Ці проблеми дуже великі для будь-якої країни або континенту, щоб вирішувати їх самостійно. Ні Європа поодинці, ні Північна Америка поодинці, тільки Європа і Північна Америка разом", - вважає Столтенберг.

На його думку, НАТО зіткнулося з найбільш складною ситуацією в області безпеки з часів "холодної війни".

"Поведінка Росії залишається наполегливою і дестабілізуючою, а тероризм, як і раніше, є викликом глобальній безпеці і загрозою стабільності. У той же час підйом Китаю зміщує глобальний баланс сил, що має наслідки для безпеки, цінностей і способу життя Північноатлантичного союзу. Це світ зростаючої глобальної невизначеності, все більш витончених і руйнівних кібер- і гібридних загроз, а також стрімких технологічних змін, що швидко трансформують способи ведення воєн", - сказано у звіті.

У документі також є згадка про Україну.

Столтенберг заявляє, що двері НАТО залишаються відкритими для всіх європейських демократій, які розділяють цінності альянсу. Союзники підтримують можливе членство в НАТО Грузії і України згідно з рішення Бухарестського саміту 2008 року.

Нагадаємо, 25 лютого під час розмови зі Столтенбергом президент України Володимир Зеленський заявив про плани України отримати план дій з членства в НАТО.