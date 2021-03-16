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Президент Бразилії вчетверте за пандемію змінив міністра охорони здоров'я

Станом на понеділок у країні захворіли на ковід понад 11,5 млн осіб, померли майже 280 тис.

Президент Бразилії вчетверте за пандемію змінив міністра охорони здоров'я
Жаир Болсонару
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив, що Марселу Кейрога, голова Бразильського товариства кардіологів, замінить генерала Едуарда Пазуеллу на посаді міністра охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Сьогодні вдень (в понеділок, 15 березня, - ред.) було прийнято рішення призначити Марселу Кейрогу. Я знаю його вже кілька років... У нього є все, що потрібно, щоб зробити хорошу роботу, продовжуючи те, що зробив Пазуеллу", - заявив Болсонару.

За словами президента, Кейрога збере свою робочу команду і перехід відбудеться "через один-два тижні".

"Марселу Кейрога набагато краще обізнаний у питаннях охорони здоров'я, він збирається вжити заходів, щоб зменшити число людей, які вмирають від цієї хвороби, яка вразила весь світ", - додав Болсонару.

Кейрога стане четвертим міністром охорони здоров'я, призначеним у Бразилії за час пандемії COVID-19. Він заступає на посаду в один з найважчих періодів пандемії в країні. Станом на понеділок у Бразилії захворіли на ковід понад 11,5 млн осіб, померли майже 280 тис. осіб. 

Нагадаємо, на початку березня Болсонару заявив, що громадяни мають "припинити скиглити" через коронавірус і розкритикував засоби стримування хвороби, попри зростання кількості смертей і заражень. Його коментар пролунав наступного дня після того, як у Бразилії зафіксували рекордну кількість летальних випадків - 1910.

Новий спалах ковіду в Бразилії пов'язують з мутацією коронавірусу, що походить з регіону Амазонки. Дослідники вважають, що цим штамом з вірогідністю від 25% до 60% можна заразитися і після того, як хворів раніше. 

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