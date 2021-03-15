Регулятор ЄС розгляне ситуацію з вакциною AstraZeneca

Регулятор як і раніше вважає, що переваги від використання вакцини переважують ризики виникнення побічних ефектів.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) 18 березня проведе спеціальне засідання, на якому розглянуть проблеми, пов'язані з вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на заяву регулятора.

Згідно з повідомленням, "скликається позачергове зібрання в четвер, 18 березня, щоб прийти до висновку щодо зібраної інформації і по будь-яким подальшим діям, які може знадобитися зробити".

У ньому також зазначається, що регулятор як і раніше вважає, що переваги від використання вакцини переважують ризики виникнення побічних ефектів.

Нагадаємо, Низка країн ЄС, зокрема Франція, Італія, Німеччина та Іспанія призупинили використання вакцини AstraZeneca.