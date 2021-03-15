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​​Перше щеплення знижує ймовірність зараження на 76%, а друге створює повний захист, - Зеленський

За даними МОЗ, побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

​​Перше щеплення знижує ймовірність зараження на 76%, а друге створює повний захист, - Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з питань запобігання поширенню коронавірусу, у якій взяли участь представники уряду та правоохоронних органів.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19. Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз – майже половина: 2 212 із 4 694. Задіяних апаратів ШВЛ на сьогодні 1072 – найбільша кількість від початку пандемії в Україні.

"Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994. Найбільше їх у Києві – 44 600. Серед лідерів також Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області. Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих", - наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

З огляду на це Зеленський нагадав, що людям необхідно постійно роз’яснювати питання, пов’язані з проходженням вакцинації.

"Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває", - наголосив президент.

Він поцікавився, яка реакція людей на вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

Додатково голова МОЗ Максим Степанов наголосив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.

Нагадаємо, в неділю, 14 березня, в Україні провели 17 338 тестувань методом ПЛР і виявили 6 792 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників.

За даними МОЗ, 14 березня в Україні проведено 2 018 щеплень проти COVID-19. Загалом від початку кампанії щеплено 53 155 осіб.

За минулу добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (260 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 044 щеплення), найменша - у Чернігівській області (1 006 щеплень).

Наразі в Україні вакцинується лише перша пріоритетна група - медичні працівники і військові. Водночас з одного відкритого флакона вакцину може отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації — «щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей».

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