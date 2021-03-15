Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві від коронавірусу померли ще 20 людей

За добу виявили 313 хворих, одужали 816 людей.

У Києві від коронавірусу померли ще 20 людей
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві за минулу добу виявили 313 хворих на коронавірус, померли 20 людей, одужали 816 пацієнтів.

Про це інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

До лікарень столиці госпіталізували 41 хворого з коронавірусною недугою.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (93), Деснянському (67) та  Святошинському (29) районах.

Про кількість вакцинованих від ковіду в Києві не повідомляється.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 146 711. Коронавірус подолав 99 181 мешканець. За період пандемії у столиці зафіксовано 2 917 летальних випадків від вірусу.

Як повідомляли, вчора в Україні виявили 6 792 випадки ковіду, щеплено 2 018 осіб. Найбільше нових хворих - на Житомирщині, вакцинованих за добу - на Донеччині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також