У Києві від коронавірусу померли ще 20 людей

У Києві за минулу добу виявили 313 хворих на коронавірус, померли 20 людей, одужали 816 пацієнтів.

Про це інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

До лікарень столиці госпіталізували 41 хворого з коронавірусною недугою.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (93), Деснянському (67) та Святошинському (29) районах.

Про кількість вакцинованих від ковіду в Києві не повідомляється.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 146 711. Коронавірус подолав 99 181 мешканець. За період пандемії у столиці зафіксовано 2 917 летальних випадків від вірусу.

Як повідомляли, вчора в Україні виявили 6 792 випадки ковіду, щеплено 2 018 осіб. Найбільше нових хворих - на Житомирщині, вакцинованих за добу - на Донеччині.