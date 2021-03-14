У Києві – ще 439 випадків ковіду, одужало 337 осіб

За минулу добу у Києві ще 439 хворих на коронавірус. Померли 16 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Серед них: 268 жінок віком від 18 до 90 років, 147 чоловіків віком від 19 до 89 років, 14 дівчаток від 2 до 16 років та 10 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (103), Дніпровському (88) та в Дарницькому (82).

До лікарень столиці госпіталізували 34 пацієнти.

Одужали за минулу добу 337 осіб.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 146 398. Коронавірус подолали 98 365 мешканців. За період пандемії у столиці 2 897 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, за суботу, 13 березня в Україні зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. Зафіксовано 145 летальних випадків від ускладнень хвороби.