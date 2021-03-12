Ляшко закликав не робити сенсації на нормах поховання померлих від ковіду

Для померлих від ковіду кремація та поховання тіла в щільному пакеті не обов’язкові.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав не робити сенсації, посилаючись на неіснуючі норми і правила Міністерства охорони здоров’я щодо поховання померлих від ковіду. Він нагадав, що для померлих від коронавірусної недуги кремація та поховання тіла в щільному пакеті не обов’язкові.

Про це Ляшко написав у фейсбуці.

"Бачу чимало публікацій у засобах масової інформації та соцмережах про, подекуди, дикунські речі, які відбуваються під час поховань померлих від ковіду. Запевняю, що відповідно до діючих правил та рекомендацій від МОЗу щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID-19) люди мають можливість попрощатися, забрати тіло та поховати рідних за звичайною процедурою, але з обов’язковим дотриманням усіх необхідних заходів безпеки", - зазначив головний санітарний лікар.

Ляшко нагадав, що постановою № 44 про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID-19) прописано, що лише за наявності надмірного виділення біологічних рідин з тіла померлого його ховають у щільному пакеті, щоб уникнути інфікування збудником коронавірусної хвороби. Якщо дотримуватися усіх прописаних норм та правил при похованні та безпечному поводженні із тілами померлих проблем не має виникати.

"На жаль, у реальності маємо ситуації, коли рідні померлого мають пройти сім колів пекла, щоб попрощатися та поховати своїх рідних. Ще раз звертаюся до усіх, хто має відношення до процесу організації поховання. Не зловживайте розгубленим станом рідних та не спекулюйте на прописаних нормах, адже там немає обмежуючих правил, що лише кремація померлого чи поховання лише у щільному пакеті!", - додав він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили майже 13 тисяч нових випадків коронавірусної недуги - найбільше за три місяці. Госпіталізовано 3 843 особи, 230 пацієнтів померли. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 438 468 осіб, одужало 1 214 876. Від ускладнень захворювання померло 27 915 українців.