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​Мер Тернополя попередив, що за порушення карантину в установах відключатимуть воду й опалення

"Розважальні заклади, нічні заклади порушують карантинні вимоги, чим створюють загрозу поширення інфекції".

​Мер Тернополя попередив, що за порушення карантину в установах відключатимуть воду й опалення
Фото: news.dtkt.ua

Мер Тернополя Сергій Надал попередив, що установам, які не дотримуються карантинних обмежень, будуть відключати воду, опалення й інші мережі.

Про це він розповів у своєму відеозверненні у фейсбуці.

Надал зазначив, що останнім часом від органів контролю надходять повідомлення про порушення з боку суб'єктів господарювання.

"Особливо розважальні заклади, нічні заклади порушують карантинні вимоги, чим створюють загрозу поширення інфекції", - розповів мер.

Він додав, що наразі правоохоронцям доручено посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Також до цієї роботи доручено приєднатися управлінню торгівлі.

"І в разі необхідності тим закладам, де буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть прислухатися до рекомендацій, йтиметься про відключення подачі води, роботи каналізації, тепла та інших мереж", - повідомив Надал.

Нагадаємо, напередодні МОЗ оновило поділ на карантинні зони. Наразі в помаранчевій -  дев’ять областей і Київ. Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено в 9 регіонах: Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

9 березня в Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму.

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