Володимир Ященко: Наші пацієнти отримують повний цикл найсучаснішої онкологічної допомоги в одному місці і в комфортних умовах

Понад п'ять років Володимир Ященко очолює один з найбільших онкологічних центрів країни в місті Кропивницький. За порівняно невеликий період часу цей центр став клінікою, де пацієнтам надають високопрофесійну допомогу при різних ракових захворюваннях.

Директор TomoClinic Володимир Ященко

Володимире Михайловичу, ми будемо говорити про дуже серйозні речі — про потужні сучасні методи, які дають можливість позбавити людину від раку. Однак дозвольте розпочати з іншого питання. У нашій країні відгукуватися не дуже добре про лікарів стало майже нормою, звично, але ... до моменту, поки в родині хтось серйозно не захворіє. Ось тоді-то від лікарів чекають порятунку, лікар стає найважливішою людиною в житті, до нього йдуть як до бога. Що ви думаєте про таку ситуацію?

Я думаю, що це ненормально і показує загальний рівень освіченості в суспільстві. Найпростіше назвати лікаря поганим словом (не буду вже про подробиці), коли людина звертається на стадії, при якій врятувати її вже практично неможливо і навіть продовжити життя буває дуже складно, і тоді деяким хочеться перекласти вину на медиків. В онкології такі ситуації, на жаль, не рідкість. Ми, звичайно, намагаємося допомогти при будь-якій стадії хвороби — тут діяти треба терміново, тому що пояснювати користь профілактичних обстежень вже пізно. А для всіх інших не втомлюємося повторювати, що є скринінгові програми (ряд спеціальних обстежень), які допомагають лікарям виявити рак, що називається, «в зародку». І тоді в більшості випадків пацієнта можна вилікувати.

Як ви лікуєте?

Будь-яка людина, що звертається до нас за допомогою, може пройти в TomoClinic комплексне лікування від раку. Таке лікування, як правило, включає в себе кілька методів, які проводять поетапно.

Чому саме комплексне і які методи ви використовуєте?

Тому що немає в онкології єдиного універсального способу, який міг би знищити рак, і це пов'язано з самою природою злоякісних пухлин. Адже рак не одне захворювання, а збірна назва понад 100 видів. Клітини пухлини можуть мутувати, пристосовуватися. У ракових утворень різна агресивність, пацієнти теж по-різному реагують на лікування; навіть в одному органі може виявитися кілька видів пухлин. І це далеко не всі причини, через які в абсолютній більшості випадків рак неможливо вилікувати, використовуючи тільки один спосіб.

Ми застосовуємо комплекс, в який входять як класичні методи (хірургія, хіміотерапія, променева терапія, гормональна терапія), так і інноваційні — таргетна терапія, імунотерапія. Крім того, широко використовуємо новий високотехнологічний метод — інтервенційну радіологію. Тобто наші пацієнти отримують повний цикл найсучаснішої онкологічної допомоги в одному місці, в комфортних умовах, і це дуже зручно для людей.

Що включає поняття «найсучасніша онкологічна допомога»?

Дуже багато: оснащеність клініки — обладнання експертного класу; досвідчених лікарів, які володіють широкими знаннями і вміють працювати з цією апаратурою; світовий підхід до розробки тактики лікування, коли методи і послідовність етапів для кожного пацієнта визначає консиліум фахівців різних профілів.

План комплексного лікування для кожного пацієнта розробляє консиліум фахівців різних профілів.

Остаточне рішення приймає консиліум?

Тільки консиліум! Онкологія зараз розвивається так стрімко, що яким би не був досвідченим лікар, не може він знати все і не має морального права брати на себе відповідальність за життя людини. Адже міжнародні протоколи лікування коригують буквально кожні три місяці, і сучасні методики, які ми застосовуємо, — єдиний шлях для пацієнта отримати високі шанси на одужання.

Тут є важливий момент, про який люди повинні знати. У нашій країні ще з радянських часів так склалося, що пацієнта з підозрою на рак відразу направляють до хірурга, а це майже автоматично означає, що його лікування почнеться з операції. Помилковий, застарілий підхід — ні хірург, ні радіотерапевт, ні хіміотерапевт не повинні приймати життєво важливе для пацієнта рішення одноосібно!

Тому план комплексного лікування розробляє мультидисциплінарна комісія, в яку входять: клінічний онколог, хірург, хіміотерапевт, променевий терапевт, патолог. Також можуть увійти лікарі «вузького» профілю: уролог, онкогінеколог, проктолог. Кожен наш пацієнт знаходиться в центрі команди — «оркестру» фахівців, яким «диригує» клінічний онколог. Саме в цьому сенс комплексного лікування — завдяки злагодженій роботі всієї команди ми дотримуємося своєчасності і послідовності методів.

Розкажіть докладніше про методи лікування

Що стосується променевої терапії, система Томотерапіі, яка діє в нашому центрі, — унікальна для України і єдина в країні, що дозволяє опромінювати пухлини складних форм і великих розмірів, а також метастази; максимально захищає здорові тканини і органи. Це означає, що пацієнт позбавлений серйозних ускладнень, які нерідко виникають при лікуванні на застарілих апаратах.

Система Томотерапії — унікальна для України і єдина в країні, що дозволяє опромінювати пухлини складних форм і великих розмірів.

У хірургічному відділенні лікарі виконують найскладніші операції, в тому числі і лапароскопічні (без великих розрізів, через проколи), і онкопластичні, які зберігають об'єм і форму грудей при лікуванні раку молочної залози. При проведенні хіміотерапії всі призначення фахівці роблять відповідно до міжнародних протоколів. Відділення хіміотерапії обладнане максимально комфортно для пацієнтів. Дуже успішно застосовуємо такий метод, як хіміопроменева терапія.

У чому сенс хіміопроменевої терапії і при яких захворюваннях використовується?

Це поєднання променевої терапії та хіміотерапії — світовий стандарт лікування цілого ряду злоякісних пухлин. Сенсу у тому, що обидва методи підсилюють один одного, і ефективність лікування вище. Широко використовуємо хіміопроменеву терапію при раку шийки матки та раку органів голови-шиї — це основні напрямки. Причому для таких захворювань наші показники не відрізняються від світових: 70% пацієнтів повністю виліковуються. Також застосовуємо цей метод при лікуванні пухлин стравоходу, сечового міхура, легень. Препарати, дози, тривалість лікування — все чітко прописано в протоколах, яких ми дотримуємося.

Хірурги виконують найскладніші операції, в тому числі лапароскопічні — без великих розрізів, через проколи.

Крім того, з лікування раку голови-шиї, сечового міхура, легень у нашому центрі проводять клінічні дослідження.

Що таке клінічні дослідження і в чому їх переваги?

Клінічні дослідження — це масштабна наукова програма, яка одночасно проходить у багатьох розвинених країнах. TomoClinic приймає в ній участь нарівні з провідними медичними центрами світу. Головне, що потрібно розуміти, — лікування в рамках цієї програми проводять за допомогою новітніх, ефективних, дуже потужних нових методів і препаратів, недоступних поки для широкого застосування.

Переваги для пацієнтів у тому, що участь у клінічних дослідженнях дає можливість отримати найсучаснішу онкологічну допомогу за рахунок фармацевтичних компаній. Адже ні для кого не секрет, що лікування раку в усьому світі дуже дороге. У той час, коли в багатьох розвинених країнах витрати покривають або страхові компанії, або держава, у нас, на жаль, фінансове навантаження частіше лягає на самого пацієнта і його сім'ю. А при участі в клінічних дослідженнях люди, які отримують передове лікування, не платять за нього, хоча нові препарати можуть коштувати десятки тисяч доларів.

Участь у клінічних дослідженнях дає можливість отримати найсучаснішу онкологічну допомогу за рахунок фармацевтичних компаній.

Як стати учасником клінічних досліджень?

Необхідна відповідність певним критеріям. Має значення стадія захворювання, результат попереднього лікування, наявність або відсутність деяких протипоказань і багато іншого. Все з'ясовується після консультації з клінічним онкологом і ретельного вивчення медичних документів. Пацієнти з діагнозом рак легень або рак сечового міхура, або рак органів голови-шиї можуть звернутися до нас. Фахівці проаналізують кожен конкретний випадок, і пацієнт разом з лікарем прийме рішення.

Одна з кращих, найбільших онкологічних клінік України, і не в столиці. Адже це величезний прогрес, коли передове лікування переміщується в регіони. Вас знаходять, звертаються?

TomoClinic розташована практично в центрі країни. З різних місць людям набагато зручніше приїхати до нас в Кропивницький, ніж добиратися до Києва і терпіти ще масу незручностей, пов'язаних зі столичним життям. Власне, у нас і пацієнтів-киян досить багато. Адже з променевої терапії ми одні з кращих в Європі і кращі в Україні. А з урахуванням загального високого рівня допомоги пацієнти зі столиці нерідко обирають нашу клініку. Приїжджають до нас з усіх куточків країни: з Херсона, Миколаєва, Одеси, Києва, Харкова, Кривого Рогу та багатьох інших міст і районів. З самого Кропивницького і області — приблизно 20%. Звертаються часто пацієнти з інших країн.

Крім того, через пандемію ті, хто раніше віддавав перевагу лікуванню за кордоном, зараз зупиняють вибір на нашому центрі. До речі, всі вони зізнаються, що ті вояжі в інші країни для лікування були, щонайменше, не раціональні. Адже наш центр оснащений таким же обладнанням, протоколи в усьому світі однакові, фахівці діють згідно з міжнародними стандартами. Кваліфікація спеціалістів, їх досвід точно не поступаються закордонним. А переваги лікування в рідній країні очевидні.

Дана Гольденберг

Ліцензія МОЗ № 638025.