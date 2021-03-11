МОЗ оновило поділ на карантинні зони, у "помаранчевій" дев’ять областей і Київ

Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 9 регіонах.

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. У "червоній", як і раніше, перебувають чотири області. До "помаранчевої" увійшли дев’ять областей і Київ.

Згідно з даними МОЗ, до "червоної" зони з COVID-19 входять Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, де перевищено рівень госпіталізацій і коефіцієнт виявлення випадків.

До "помаранчевої" зони входять Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська (нова у цій категорії), Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області та Київ.

Решта регіонів у "жовтій" зоні.

Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 9 регіонах - Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївський, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 10 березня складає 70,3, у Вінницькій області - 116,4, Житомирській - 86,9; Закарпатській - 86,7; Миколаївській - 74,1, Тернопільській - 60,1, Хмельницькій - 66, Чернівецькій - 91,6.

Найвищий показник госпіталізацій в Івано-Франківській області - 136,7 на 100 тис. населення.

Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем станом на 10 березня у Закарпатській області - 70,1% (при визначеному показнику 65%). Також високий рівень зайнятості ліжок з киснем в Івано-Франківській - 63,3% та Житомирській - 55% областях.

У Києві станом на 10 березня завантаженість ліжок із киснем складає 52,4%.

Нагадаємо, влада Івано-Франківська назвала ситуацію з коронавірусом у місті критичною. Міський голова заявив, що захворюваність і смертність від ковіду в місті найбільша за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова.

Учора Марцінків повідомив, що в місті обладнають додатковий госпіталь для хворих на коронавірусну недугу.