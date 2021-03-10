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Кабмін на час карантину дозволив дистанційно підтверджувати статус безробітного

Відповідну постанову уряд ухвалив без обговорення.

Кабмін на час карантину дозволив дистанційно підтверджувати статус безробітного
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів дозволив дистанційно підтверджувати статус безробітного, а також удосконалив інші механізми роботи Державної служби зайнятості.

Відповідну постанову уряд ухвалив у середу без обговорення, передає "Інтерфакс-Україна".

Як пояснили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на сайті, постанова дає змогу безробітному підтверджувати свій статус на період карантину без відвідування центру зайнятості, а також збільшує з 10 до 30 днів термін подачі до центрів зайнятості документів для надання такого статусу в режимі онлайн.

Крім цього, впроваджується дистанційне складання плану працевлаштування, а також передбачається право на проходження профпідготовки особам, звільненим із військової служби після участі в АТО після досягнення пенсійного віку.

Документ також поширює право на отримання роботодавцями компенсації за сплату ЄСВ за працевлаштування непрацюючих осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.

Нагадаємо, 1 березня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо надання допомоги з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації

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