У Євросоюзі висловилися на підтримку санкцій США щодо Коломойського

Речник ЄС наголосив на важливості координації з США політики у питаннях, де наявні спільні інтереси.

Європейський Союз підтримує рішення США запровадити санкції щодо Ігоря Коломойського.

Про це у середу, 10 березня, заявив речник Євросоюзу із зовнішньополітичних питань Петер Стано, передає DW.

"ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів запровадити заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи як високопосадового чиновника в українській владі", - зазначив Стано.

Речник ЄС також наголосив на важливості координації з США політики у питаннях, де наявні спільні інтереси.

За словами Стано, під час останніх контактів між президентом США Джо Байденом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також під час участі держсекретаря США Ентоні Блінкена в засіданні Ради ЄС в закордонних справах у лютому "ЄС і США наголосили на важливості тісної координації наших відповідних політик і заходів, зокрема щодо Східної Європи".

При цьому Стано вказав на те, що у санкційних режимах Євросоюзу, які мають стосунок до України, нема "критерію, який би дозволяв накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію".

Нагадаємо, 5 березня 2021 року США заборонили в'їзд Коломойському та членам його родини через його "причетність до значної корупції". Рішення, про яке оголосив особисто державний секретар США Ентоні Блінкен, було ухвалене відповідно до розділу 7031(c) Закону про фінансування Державного департаменту, іноземних операцій та дотичних програм 2020 року.

Незадовго до цього стало відомо, що у США призупинили цивільні позови щодо Коломойського і його бізнес-партнера Генадія Боголюбова, щоб не зашкодити кримінальній справі проти них.