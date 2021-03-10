Ексспікер Ради Литвин претендує на посаду ректора КНУ ім. Шевченка

Міністерство освіти і науки України оприлюднило список претендентів на посаду ректора КНУ ім. Шевченка. Серед шести претендентів - колишній голова Верховної Ради та голова Адміністрації президента часів Леоніда Кучми Володимир Литвин.

"Міністерство освіти і науки України відповідно до закону «Про вищу освіту» своїм Листом внесло кандидатури претендентів на посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка:

Болтівця Сергія Івановича, доктора психологічних наук, професора;

Бугрова Володимира Анатолійовича, кандидата філософських наук, професора;

Вижви Сергія Андрійовича, доктора геологічних наук, професора;

Литвина Володимира Михайловича, доктора історичних наук, професора;

Рожка Олександра Дмитровича, доктора економічних наук, професора;

Чудовської Ірини Анатоліївни, докторки соціологічних наук, доцентки", - сказано в документі, оприлюдненому у телеграм-каналі "Вибори ректора КНУ 2021".

Володимир Литвин за часів Кучми очолював Адміністрацію президента з 1999 по 2002 роки, з 2002 по 2006 роки був головою українського парламенту.

Литвина звинувачували у причетності до справи Гонгадзе та "касетного скандалу", участі у ратифікації "Харківських угод" з Росією, ухваленні закону про мову Колісніченка-Ківалова та "диктаторських законів".

Декілька разів Литвин був об'єктом звинувачень у науковому та публіцистичному плагіаті.

Це вже не перша спроба Литвина зайняти крісло ректора КНУ. Попереднього разу колишній політик був змушений відмовитися від цієї ідеї через суспільний резонанс.