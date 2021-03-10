Вранці 10 березня вперше в цьому році в порт Одеси зайшли кораблі НАТО, повідомляє місцеве видання "Думська".

Фото: dumskaya.net

Це друга протимінна група НАТО SNMCMG2 на чолі з флагманським навчальним кораблем з Туреччини A577 Sokullu Mehmet Paşa. Також в групу входять турецький корабель M267 Ayvalik, іспанський M36 Tajo та румунський ROS Lt Lupu Dinescu.

Група SNMCMG2 увійшла в Чорне море 25 лютого.

Цього року перед нею в Чорне море заходили американські есмінці типу "Арлі Берк" - DDG75 Donald Cook, DDG78 Porter і військовий танкер Laramie. Провівши навчання з дозаправлення паливом на ходу і патрулювання, есмінці в середині лютого покинули Чорне море.