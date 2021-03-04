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Росія не захопила б Крим, якби Україна була в НАТО, - Столтенберг

"Мета існування Альянсу - захищати кожного союзника".

Росія не захопила б Крим, якби Україна була в НАТО, - Столтенберг
Єнс Столтенберг
Фото: сріншот відео

Російська Федерація не окупувала б Крим, якби Україна станом на 2014 рік була учасницею НАТО, оскільки інші учасники Альянсу заступилися б за неї.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму виступі в Коледжі Європи в Брюгге, передає "РБК-Україна".

"Моя коротка відповідь - цього не сталося б, тому що мета існування НАТО - захищати кожного союзника", - сказав Столтенберг.

Він додав, що в НАТО діє правило "один за всіх і всі за одного", якщо атакують одного з союзників.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський  поговорив телефоном із Столтенбергом і назвав ПДЧ в НАТО найближчою метою України.

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають приєднання півострова до РФ.

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