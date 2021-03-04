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​Військовий з ВМС Таїланду повернувся на палаючий корабель, щоб врятувати чотирьох котів

Рибальське судно Phamonsin Nava загорілося неподалік від острова Ко Аданг.

​Військовий з ВМС Таїланду повернувся на палаючий корабель, щоб врятувати чотирьох котів
Фото: cкрін відео

Військовий з ВМС Таїланду повернувся на палаючий корабель в Андаманському морі, щоб врятувати чотирьох котів.

Про це повідомляє BBС.

Рибальське судно Phamonsin Nava загорілося неподалік від острова Ко Аданг. Усі восьмеро членів екіпажу були евакуйовані. Пізніше рятувальники відправилися перевіряти місце розливу нафти і помітили на кораблі тварин.

Один з військових підплив до перевернутого човна, посадив котів собі на спину та поплив з ними до безпечного місця.

"Я відразу зняв сорочку і надягнув рятувальний жилет, щоб стрибнути в море. Полум'я було в задній частині човна, але він почав тонути, тому я знав, що повинен діяти швидко", - розповів 23-річний військовий Татсафон Сайі з підрозділу повітряної і берегової оборони Королівського військово-морського флоту Таїланду.

Зараз про тварин піклуються військові на своєму на командному пункті. Судно ж затонуло у морі.

Нагадаємо, раніше у Судані літак повернули в аеропорт через появу агресивного кота у кабіні пілотів.

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