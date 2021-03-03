МЗС України вимагає від прем’єра Словаччини офіційних вибачень

"Особливо образливими звучать такі «жарти» в нинішніх умовах російської агресії та окупації Росією Криму та частини українського Донбасу".

Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки в Україні Матуша Корбу, якому було висловлено протест через некоректні висловлювання прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича під час інтерв’ю словацькому радіо "Експрес".

"Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин. Особливо образливими для українського народу звучать такі «жарти» в нинішніх умовах російської агресії та окупації Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також частини українського Донбасу", - йдеться в офіційному коментарі на сайті МЗС.

Зазначається, що недоречні слова глави словацького уряду "дисонують з послідовною позицією Словаччини на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

"МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича за некоректні висловлювання. Посол України Юрій Мушка також здійснив відповідний демарш в МЗС Словацької Республіки", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, цього тижня Словаччина отримала першу партію "Супутника V", не чекаючи реєстрації препарату в Європейському союзі. Після отримання російської вакцини в уряді Словаччині розгорілася криза. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може привести до дострокових парламентських виборів.

Матович прокоментував закупівлі російської вакцини. Він наголосив, що головною його метою було - надати вакцину жителям Словаччини. При цьому він поскаржився на заяви про те, що домовленості з росіянами автоматично означають нібито державну зраду.

На запитання журналіста, що він пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Однак, він одразу ж наголосив, що це був жарт.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що вважає висловлювання словацького прем'єра некоректним та недружнім.

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Шкода, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною", - написав Кулеба у Twitter.