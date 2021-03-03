Колишню керівницю австрійського МЗС, на весілля якої приїжджав Путін, висунуто на посаду в "Роснафті"

Кнайсль "натанцювала" на місце в раді директорів.

Колишню керівницю австрійського МЗС Карін Кнайсль, на весілля якої у 2018 році приїжджав президент Росії Володимир Путін, висунуто на посаду в "Роснафті".

Як повідомляє "Інтерфакс", вона увійде в раду директорів державної нафтової компанії.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, в серпні 2018 року Карін Кнайсль запросила на своє весілля президента РФ Володимира Путіна, який приїхав разом з державним Кубанським козачим хором. Тоді в Австрії розгорівся скандал, а член Європарламенту від Австрії, депутат з фракції "Зелені - Європейський вільний альянс" Мішель Реймон попросив Кнайсль піти у відставку.

Вона не є міністром з червня 2019 року.

Нагадаємо, що в раду директорів "Роснафти" входить ще один колись шанований європейський політик Герхард Шрьодер.

Зараз він працює на Росію, підтримує її політику щодо України і виступає з критикою українських посадовців.