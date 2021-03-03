Комітет з розвідки Сенату США затвердив кандидатуру нового очільника ЦРУ

У Сенаті сподіваються,що голосування за кандидатуру нового очільника ЦРУ відбудеться "без зайвих затримок".

Комітет Сенату США з питань розвідки одностайно затвердив кандидатуру Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління США.

Про це йдеться у заяві голови комітету сенатора Марка Уорнера, повідомляє Reuters.

"Голосування більшості представників партій на підтримку посла Бернса є свідченням безперечної відповідності кандидата цій посаді, багаторічного досвіду у справах національної безпеки та схвальної відданості державній службі", - йдеться в заяві Уорнера.

Уорнер заявив, що сподівається, що повноцінно Сенат "приступить до затвердження кандидатури посла Бернса без зайвих затримок".

На своїй посаді Бернс, як очікується, зосередиться,зокрема, на розслідування нещодавніх хакерських атак на уряд США

Нагадаємо, 25-26 лютого 2014 року Бернс був першим дипломатом, який відвідав Україну після Революції Гідності. Він побував у Свято-Михайлівському кафедральному соборі, в якому відспівували загиблих, а також провів бесіди з активістами Майдану – представниками медичної служби, релігійними діячами, членами громадських організацій.

У 2005-2008 роках Бернс був послом США в Росії, пізніше його змінив на цій посаді Майкл Макфол.