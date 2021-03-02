Тихановську оголосили в розшук у Білорусі та ініціюють її екстрадицію

Екскандидатка у президенти заперечує участь у планах захоплення влади в Гомелі.

Слідчий комітет Білорусі завершив розслідування кримінальної справи стосовно чотирьох довірених осіб екскандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської та ініціює її екстрадицію.

"Тихановську на сьогодні оголошено у розшук. Відповідні документи на її екстрадицію передані до Генеральної прокуратури", - йдеться в повідомленні СК Білорусі.

За даними слідства, співробітники правоохоронних органів "отримали інформацію про те, що особи з найближчого оточення Світлани Тихановської готуються до масових заворушень і захоплення будівель державних органів на території Гомеля".

За даними білоруських слідчих, "з метою опрацювання та докладного планування своїх дій обвинувачені 5 серпня організували зустріч, на якій була присутня, зокрема, сама Тихановська". Ці обставини стали відомі під час розслідування кримінальної справи стосовно чоловіка Тихановської - затриманого в травні 2020 року білоруського опозиціонера й блогера Сергія Тихановського - і виділені в окреме провадження.

Повідомляється, що затриманим пред'явлено обвинувачення в підготовці до масових заворушень і захоплення будівель та споруд. До всіх застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Розслідування кримінальної справи завершено. Матеріали передані прокурору для направлення до суду.

У пресслужбі Тихановської у відповідь на обвинувачення з боку СК Білорусі наголосили, що вона ніколи не брала участі у розробці планів радикальних заходів з боку протестувальників. "Світлана Тихановська і її команда підтримувала тільки мирні методи", - йдеться у коментарі пресслужби.

Екскандидатка у президенти Світлана Тихановська після виборів була змушена покинути Білорусь. Наприкінці січня 2021 року Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру.

Раніше в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag Тихановська висловила впевненість, що режим Лукашенка в Білорусі впаде ще цього року. Тихановська вважає, що до відставки Лукашенка неминуче призведе зростаючий тиск на його режим з боку ЄС і США.