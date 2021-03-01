Лукашенко присвоїв звання генерал-майора своєму старшому сину

Олександр Лукашенко присвоїв своєму старшому сину Віктору звання генерал-майора запасу.

Про це сказано у повідомленні на сайті президента Білорусі.

Відповідний указ Лукашенко підписав сьогодні, 1 березня.

Загалом спеціальні і військові звання отримали 6 білоруських силовиків. Так, полковникам Володимиру Купріянюку, Роману Подліневу, Миколі Карпенкову, Дмитру Шахраєву, Андрію Павлюченку присвоєно чергове військове звання генерал-майора. Віктору Лукашенку присвоєно чергове військове звання генерал-майора запасу.

Фото: economic-definition.com Виктор Лукашенко

Нагадаємо, раніше 45-річний Віктор Лукашенко був обраний президентом Національного олімпійського комітету країни.