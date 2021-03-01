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Лукашенко присвоїв звання генерал-майора своєму старшому сину

Відповідний указ Лукашенко підписав сьогодні, 1 березня.

Лукашенко присвоїв звання генерал-майора своєму старшому сину
Виктор Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко присвоїв своєму старшому сину Віктору звання генерал-майора запасу.

Про це сказано у повідомленні на сайті президента Білорусі.

Відповідний указ Лукашенко підписав сьогодні, 1 березня.

Загалом спеціальні і військові звання отримали 6 білоруських силовиків. Так, полковникам Володимиру Купріянюку, Роману Подліневу, Миколі Карпенкову, Дмитру Шахраєву, Андрію Павлюченку присвоєно чергове військове звання генерал-майора. Віктору Лукашенку присвоєно чергове військове звання генерал-майора запасу.

Виктор Лукашенко
Фото: economic-definition.com
Виктор Лукашенко

Нагадаємо, раніше 45-річний Віктор Лукашенко був обраний президентом Національного олімпійського комітету країни.

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