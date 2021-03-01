Іран відмовився від переговорів щодо ядерної угоди

Іран відхилив пропозицію Європейського Союзу про проведення зустрічі зі США та іншими підписантами укладеної 2015 року в Відні ядерної угоди. Відповідну заяву зробив увечері неділі, 28 лютого, речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, передає DW.

"США повинні самі спочатку повернутися до ядерної угоди і скасувати нелегітимні санкції проти Ірану (...) Для цього не потрібно жодних переговорів", - заявив речник МЗС Ірану.

Він додав, що офіційний Тегеран визнаватиме лише дії, а потім відповідатиме взаємністю. "Ми повернемося до наших зобов'язань, щойно санкції будуть скасовані", - цитує прессекретаря МЗС Ірану інформаційне агентство Isna.

Попри це у Тегерані готові й надалі співпрацювати із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, трьома європейськими країнами-підписантами угоди, а також з Китаєм і Росією, котрі так само не виходили з ядерної угоди з Іраном.

Натомість адміністрація президента США Джо Байдена висловила "розчарування" відповіддю Тегерана. Як заявив у неділю ввечері високопоставлений чиновник адміністрації у розмові з dpa, Вашингтон як і раніше готовий брати участь у "доречній дипломатії" для досягнення взаємного компромісу щодо повернення до дотримання умов ядерної угоди.

Раніше президент США Джо Байден сигналізував, що хоче повернутися до ядерної угоди, з якої США вийшли за його попередника Дональда Трампа. Однак США вимагають, щоб Іран знову повернувся до угоди. Натомість Іран наполягає на тому, щоб США спочатку скасували обтяжливі економічні санкції, накладені на цю країну колишнім американським президентом Трампом.

Минулого тижня Тегеран обмежив доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до ядерних об'єктів в країні. Так само Іран більше не виконує свої зобов'язання щодо ядерної угоди, приміром, щодо допустимого рівня збагачення урану.

Металевий уран використовують для виробництва атомної бомби. Дослідження, пов’язані з його виробництвом, були заборонені ядерною угодою 2015 року. Раніше Іран не займався виробництвом такого виду урану.

На початку січня Іран повідомив МАГАТЕ про плани збагатити уран до 20%.

Іран почав порушувати угоду після того, як президент США Дональд Трамп у травні 2018 року вивів з неї країну і знову ввів жорсткі санкції. Однак ліміт збагачення досі не перевищував 4,5%.

Однак Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай сподіваються, що угоду можна буде відновити.