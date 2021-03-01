США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $125 мільйонів

Ця дія підтверджує прагнення США забезпечити оборонну летальну зброю, щоб Україна могла ефективніше захищатися від російської агресії.

Міністерство оборони США анонсувало новий пакет допомоги об’ємом $125 млн для поліпшення обороноздатності України.

Про це йдетьсяу пресрелізі, оприлюдненому на сайті міноборони США.

Ця ініціатива, як зазначається, включає у себе навчання, обладнання та консультативні зусилля, щоб допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію з НАТО.

"Пакет USAI включає у себе 2 додаткових озброєних патрульних катери Mark VI для посилення спроможності України патрулювати та захищати свої територіальні води. На сьогоднішній день США передали загалом вісім патрульних катерів Mark VI. Пакет також включає можливості для підвищення летальності, командування та управління та ситуативної обізнаніості про українські сили шляхом надання додаткових контр-артилерійських радарів та тактичного обладнання; постійну підтримку можливостей супутникових знімків та аналізу; а також обладнання для забезпечення військової медичної допомоги та процедур бойової евакуації”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Пентагоні, ця дія підтверджує прагнення США забезпечити оборонну летальну зброю, щоб Україна могла ефективніше захищатися від російської агресії.

У Пентагоні також зазначили, що решта $150 млн у 2021 фінансовому році, виділені Конгресом США, будуть надані після того, як Міністерство оборони у співпраці з Державним департаментом засвідчить, що Україна цього року досягла достатнього прогресу у ключових оборонних реформах.

У відомстві зазначили, що з 2014 року США виділили Україні допомогу в галузі безпеки на понад 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, 15 січня Сполучені Штати передали українським Збройним силам чергову партію військової допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України.

10 лютого українські моряки отримали чергову допомогу від США - 10 швидкісних катерів, понад 70 надувних човнів та інше супутнє обладнання.