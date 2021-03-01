Прем'єр Індії зробив щеплення вітчизняною вакциною від COVID-19

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу COVAXIN місцевого виробництва.

"Отримав першу дозу вакцини від COVID-19. (...) Я звертаюся до всіх тих, хто має право вакцинуватися. Давайте разом зробимо Індію вільною від COVID-19!" - написав Моді у твіттері.

Фото: twitter.com/narendramodi Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прищепився від коронавірусу

З понеділка, 1 березня, в Індії стартувала друга хвиля вакцинації, під час якої зробити щеплення мають право люди, кому 45 і більше років і хто має певні захворювання.

Першими вакцинувалися медичні працівники - понад 12 млн людей. Повідомлялося, що більшість з них вважали за краще вакцинацію препаратом AstraZeneca, а не місцевою вакциною COVAXIN. Розробник вакцини компанія Bharat Biotech заявила, що скоро опублікує дані випробувань серед 26 тис. волонтерів.

Додамо, що Індія на другому місці після США за кількістю випадків ковіду у світі.

Після повернення з Індії міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що Україна та індійський розробник вакцин Bharat Biotech дійшли згоди про обопільну готовність до участі в клінічних випробуваннях препарату для щеплення від коронавірусу в формі назального спрею.

Розробник стверджує, що така вакцина стимулює широку імунну відповідь, яка запобігає і зараженню, і передачі інфекції. Також, за словами виробника, випробування на гризунах і мавпах однократної дози цього препарату забезпечило захист від ковіду. Випробування на людях іще не проводили.

23 лютого Україна отримала 500 000 доз препарату для вакцинування від коронавірусу розробки англо-шведської компанії AstraZeneca. Наступного дня стартувала кампанія вакцинації.

Щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute, зробила вже 3141 людина.