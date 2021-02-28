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Туреччина анонсувала розробку ракети для польоту до Місяця

Країна планує посадити на супутнику безпілотний апарат.

Туреччина анонсувала розробку ракети для польоту до Місяця
Фото: aa.com.tr

Туреччина планує в 2023 році посадити на Місяць безпілотний космічний апарат з використанням ракети власної розробки.

Про це в неділю повідомив міністр промисловості та технологій Туреччини Мустафа Варанк, пише державне новинне видання "Анадолу".

Розробником ракети та космічного апарату є заснована у 2016 році компанія Delta V Space Technologies Inc.

Космічну програму планують реалізувати в два етапи. У 2023 році, до сторіччя створення Турецької Республіки, має відбутися посадка на Місяць. З 2028 року Туреччина збирається виконувати космічні запуски самостійно.

"Програма націлена на те, щоб вивести країну в вищу лігу в космічній сфері та збільшити частку космічної економіки. Туреччина - космічна країна, яка володіє всіма передовими можливостями в сфері космонавтики", - заявив міністр.

Нагадаємо, що в 2020 році Україна приєдналась до угоди з NASA, мета якої - відправка людей на Місяць у 2024 році.

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