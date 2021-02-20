Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний транспортний корабель

Корабель доставить до екіпажу МКС їжу, речі, матеріали для наукових досліджень та устаткування для станції.

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Українсько-американська ракета-носій "Антарес" 20 лютого успішно вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus.

Запуск відбувся о 19:36 за київським часом з Центру космічних польотів на острові Воллопс, повідомили у пресслужбі Державного космічного агентства України.

На борту корабля розміщується близько 3629 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції - провізія та речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі, кубсати.

"Підготовка PH "Антарес", її випробування та пуск проведені за участю фахівців ДП "КБ "Південне", ДП "ВО ПМЗ" та НВО "Хартрон-АРКОС". З території Конструкторського бюро "Південне" в режимі реального часу здійснювалася технічна підтримка пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації, - зазначили в агенстві.

РН "Антарес" складається з двох ступенів і космічного вантажного корабля Cygnus (третій ступінь). Основну конструкцію першого ступеня розробило українське підприємство ДП "КБ "Південне"та виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та iн. Головний розробник ракети-носія – американська корпорація Northrop Grumman.

Усього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 14 разів, 13 з них – успішно.