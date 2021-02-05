Додаток для обходу блокування "ВКонтакте" збирав дані українців

Застосунок збирав інформацію про активність мобільних пристроїв, геолокацію, та інші відомості.

Розширення VK Unblock для браузерів Chrome та Edge містило шкідливий код для викрадення даних акаунтів Google.

Про це повідомляють у Національному координаційному центрі кібербезпеки (НКЦК), який входить до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Зазначається, що застосунок збирав інформацію про активність мобільних пристроїв, геолокацію, та інші відомості.

“Дослідники виявили, що вказане розширення, серед 28 інших, містило шкідливий код, який приховано збирав персональні дані користувачів та за командою з керуючого серверу міг змінювати інформацію на веб-сторінках, включаючи результати пошуку”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією НКЦК, такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів. Основні країни, на які було спрямовано атаку - Франція, Україна, Бразилія.

На даний момент шкідливі розширення заблоковані Google та Microsoft, повідомили у відомстві.

Російські соцмережі "ВКонтакте", "Одноклассники", а також сервіси Mail.Ru Group заборонені в Україні з 2017 року.

У вересні представники "ВКонтакте" заявили про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України шляхом внесення змін у код додатка.

15 вересня в РНБО нагадали, що додаток "ВКонтакте" збирає дані українських користувачів для спецслужб РФ.

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО візьме та облік та перевірятиме на поширення російського контенту українських користувачів "ВКонтакте".