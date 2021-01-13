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Гендиректор Intel йде у відставку

На місце Свона прийде генеральний директор VMWare Пет Гелсінгер

Гендиректор Intel йде у відставку
Фото: www.3dnews.ru

Генеральний директор американської корпорації Intel Боб Свон збирається піти у відставку з 15 лютого, передає CNBC.

Джерела в компанії повідомили, що на місце Свона прийде генеральний директор VMWare Пет Гелсінгер.

Нинішній виконавчий директор Intel не має технічної освіти, оскільки раніше обіймав посаду фінансового директора корпорації. Гелсінгер колись був першим технічним директором Intel.

Свон був призначений генеральним директором в січні 2019 року, і за цей час Intel зазнала низки провалів.

Улітку 2020 року Intel відклала випуск процесорів останнього покоління через проблеми з 7-нм технологією, тоді як конкурент AMD не тільки її освоїв, а й почав масове виробництво процесорів Ryzen.

Восени Apple оголосила, що буде використовувати власні чіпи в комп'ютерах Mac, розірвавши 15-річне партнерство з Intel.

Хедж-фонд Third Point, який нещодавно купив акції Intel на 1 млрд доларів, у грудні 2020 року заявив, що Intel поступилася часткою ринку конкурентам AMD, Samsung і TSMC, і що їй терміново необхідно знайти "альтернативну стратегію".

Сьогодні засновник фонду Деніел Леб назвав відставку Свона "правильним кроком, зробленим в інтересах акціонерів".

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