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Китайський зонд доставив на Землю ґрунт з Місяця

Капсула після потрапляння в атмосферу Землі здійснила посадку з парашутною системою.

Китайський зонд доставив на Землю ґрунт з Місяця
Скріншот

Капсула, випущена з китайського дослідницького зонду "Чан'є-5" із зразками місячного грунту, здійснила успішну посадку на території Внутрішньої Монголії в автономному районі Китаю.

Про це повідомляє Національне космічне управління Китаю (CNSA).

Зазначається, що капсула після потрапляння в атмосферу Землі здійснила посадку з парашутною системою. На її пошуки направлено рятувальний загін.

Раніше китайський місячний зонд зібрав зразки місячної поверхні у найбільшому місячному морі "Океан бур". Воно сформувалося 1,2 мільйона років тому і вважається порівняно молодим в історії Місяця. Цей його район раніше ще не досліджувався.

Капсула зонду містить близько двох кілограмів місячної породи і пилу. Це перші зразки місячної поверхні, які отримували науковці, за останні чотири десятиліття.

У 1960-х та 1970-х роках зразки збирали під час своїх місій Сполучені Штати Америки та Радянський Союз.

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