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SpaceX запустила вантажний корабель Crew Dragon до МКС

Це вже 21-й політ "вантажівки" SpaceX до МКС.

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX 6 грудня успішно стартував до Міжнародної космічної станції.

Фото: nasa.gov

Запуск був здійснений за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX о 11:17 за часом Східного узбережжя США з пускового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Запуск було здійснено в рамках другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції, повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA.

Перший ступінь, який вже тричі використовувався для запусків, через 8 хвилин 38 секунд після старту здійснив керовану посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, який перебуває в Атлантиці в 623 км від космодрому.

О 19:28 космічний корабель Crew Dragon відокремився від другого ступеня ракети-носія Falcon 9, почавши самостійний політ. На ньому почали працювати сонячні батареї, які постачають корабель енергією, передає Інтерфакс-Україна.

Це вже 21-й політ "вантажівки" SpaceX до МКС і перша місія модифікованого варіанту корабля, здатного автономно стикуватися із станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором і доставляти на МКС на 20% більше вантажу.

Нині Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, здатним повертати вантажі на Землю. Він перебуватиме в складі МКС близько місяця. При цьому вперше до МКС будуть одночасно пристиковані одразу два американських вантажних кораблі.

Потім Cargo Dragon покине орбіту, і його капсула приводниться в Атлантиці. Корабель привезе результати експериментів, проведених екіпажем МКС на орбіті, загальною вагою понад 2,3 тонни.

З жовтня 2012 року до березня 2020 року компанія SpaceX здійснила 20 пусків вантажних кораблів Cargo Dragon до МКС. Один із них (у 2015 році) закінчився невдачею через аварію ракети-носія Falcon 9.

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