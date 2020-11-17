Ракета Vega з українським двигуном зазнала аварії під час запуску

На Південмаші визнали, що причиною аварії міг стати двигун.

Європейська ракета-носій легкого класу Vega з українським двигуном зазнала аварії після запуску у Французькій Гвіані.

Про це повідомила французька компанія-оператор Arianespace.

"Через вісім хвилин після запуску місії Vega Flight VV17, після першого запалювання двигуна розгінного блока Avum, було виявлено відхилення від траєкторії, що спричинило припинення місії", - йдеться у пресрелізі компанії.

Наразі проводиться аналіз даних телеметрії для встановлення причини невдалої місії.

За даними порталу Space, на борту ракети були два європейські супутники - іспанський SEOSAT-Ingenio та французький TARANIS.

Ця аварія - друга серйозна несправність ракети Vega за два роки. У липні 2019 року під час запуску супутника для Об'єднаних Арабських Еміратів ракета вийшла з ладу. Розслідування показало, що винен несправний двигун.

На українському заводі Південмаш визнали, що причиною аварії міг стати український двигун.

"На жаль, під час роботи четвертого ступеня отримано телеметрію щодо його відхилення від заданої траєкторії. Супутники оголошено втраченими", - йдеться в заяві на офіційній сторінці Південмашу у Facebook.

На четвертому ступені Vega встановлено двигун РД-843 українського виробництва. РД-843 — це рідинної реактивний двигун, розроблений українським КБ "Південне". Виробництво двигунів здійснюється на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі.

Одноразова чотириступенева ракета легкого класу Vega призначена для виведення супутників масою до 2000 кг на низьку опорну і полярну кругову орбіту висотою до 700 км. У перших трьох ступенях ракети встановлено твердопаливні ракетні двигуни, а в четвертому - український рідинний двигун РД-843.

Ракету-носій Vega розробило Європейське космічне агентство спільно з Італійським космічним агентством. Вона призначена для виведення на сонячно-синхронну орбіту висотою 1200 км супутників масою до 1200 кг або на полярну орбіту висотою 700 км супутників масою 1500 кг.

Успішний пробний пуск Vega здійснили в лютому 2012 року. З травня 2013 року ЕSА почала комерційну експлуатацію нової ракети-носія.