iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
ГоловнаТехнології

NASA показало фото галактики, яка схожа на булочку з корицею

Знімок галактики UGC 12588, яка розташована в сузір'ї Андромеди, зробив телескоп "Хаббл".

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA поділилося фото, яке на Землю передав телескоп "Хаббл". На ньому зображено галактику UGC 12588, яка розташована в сузір’ї Андромеди.

Фото: spacetelescope.org

"На відміну від багатьох спіральних галактик, у UGC 12588 не можна роздивитися ні смужки зірок по центру, ні класичного спірального візерунка. Натомість для глядача круговий, білий і здебільшого неструктурований центр робить цю галактику більше схожою на булочку з корицею, ніж на мегаструктуру зірок та газу в космосі", - йдеться в повідомленні.

UGC 12588 - це тьмяна галактика, яка належить до спіральних. На фото можна розрізнити спіральні рукави галактики, в яких містяться яскраві блакитні вкраплення - молоді зірки, що сформувалися порівняно недавно.

Спіральні галактики - це один з основних типів галактик у Всесвіті. Однак незважаючи на свою поширеність, кожна з таких космічних структур є унікальною.

Раніше астрономи відкрили нову планету завдяки радіосигналу. Вона розташована в сузір'ї Геркулеса за 212 світлових років від Землі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також