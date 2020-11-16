Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA поділилося фото, яке на Землю передав телескоп "Хаббл". На ньому зображено галактику UGC 12588, яка розташована в сузір’ї Андромеди.

Фото: spacetelescope.org

"На відміну від багатьох спіральних галактик, у UGC 12588 не можна роздивитися ні смужки зірок по центру, ні класичного спірального візерунка. Натомість для глядача круговий, білий і здебільшого неструктурований центр робить цю галактику більше схожою на булочку з корицею, ніж на мегаструктуру зірок та газу в космосі", - йдеться в повідомленні.

UGC 12588 - це тьмяна галактика, яка належить до спіральних. На фото можна розрізнити спіральні рукави галактики, в яких містяться яскраві блакитні вкраплення - молоді зірки, що сформувалися порівняно недавно.

Спіральні галактики - це один з основних типів галактик у Всесвіті. Однак незважаючи на свою поширеність, кожна з таких космічних структур є унікальною.

Раніше астрономи відкрили нову планету завдяки радіосигналу. Вона розташована в сузір'ї Геркулеса за 212 світлових років від Землі.