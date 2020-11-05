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СБУ просить Google та Apple заборонити російські додатки

Мова йде про застосунки компаній, щодо яких в Україні запроваджені санкції і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів чи сервісів.

СБУ просить Google та Apple заборонити російські додатки
Фото: actualapple.com

Служба безпеки України (СБУ) веде переговори з компаніями Google та Apple щодо заборони мобільних додатків російських компаній, що опинились під українськими санкціями.

Про це йдеться у відповіді відомства на інформаційний запит "Радіо Свобода".

"Станом на сьогодні тривають перемовини з компаніями Google та Apple щодо правових шляхів припинення реалізації мобільних застосунків, розроблених юридичними особами, щодо яких запроваджені спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів/сервісів", - йдеться у відповіді СБУ.

Російські соцмережі "ВКонтакте", "Одноклассники", а також сервіси Mail.Ru Group заборонені в Україні з 2017 року.

У вересні представники "ВКонтакте" заявили про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України шляхом внесення змін у код додатка.

15 вересня в РНБО нагадали, що додаток "ВКонтакте" збирає дані українських користувачів для спецслужб РФ

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО візьме на облік та перевірятиме на поширення російського контенту українських користувачів "ВКонтакте". Реалізувати цю ініціативу мають до кінця лютого 2021 року.

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