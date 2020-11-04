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Голову Чернігівської райдержадміністрації затримали на хабарі $10 тис.

Журман попався на земельних оборудках.

Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана.

Затриманий оперативниками СБУ посадовець водночас є чинним депутатом Чернігівської обласної ради, інформує пресцентр СБУ.

За 10 тисяч доларів він "погодився" видати місцевому мешканцю дозвіл на розробку детального плану території. Та головним задумом цього ДПТ була зміна цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області.

Наразі відбуваються обшуки за місцем роботи та проживанням хабарника.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції затриманого чиновника.

Раніше в жовтні заступника голови Закарпатської облради піймали на хабарі у понад півмільйона гривень.

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