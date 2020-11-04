За 100 днів тиші кількість обстрілів зменшилась у 5,5 разів, кількість загиблих - у 14, - заступник командувача ОС

Після запровадження на Донбасі 27 липня повного та всеосяжного припинення вогню кількість обстрілів зменшилася у п’ять з половиною разів.

Про повідомив заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, інформує пресслужба Міністерства оборони.

Він наголосив, що "тиша" не настала одразу і не є абсолютною. Майже щодня відбувалося по кілька провокативних обстрілів з боку окупантів.

"Незважаючи на початок дії режиму припинення вогню та посиленого контролю за його дотриманням, противник не припиняє провокаційні дії. Так, від 27 липня до сьогодні, зафіксовано 224 порушення режиму припинення вогню проросійськими найманцями. За аналогічний період минулого року було близько 1200 обстрілів. Тобто цифра стала у понад 5 разів менше", - зазначив генерал-майор Богдан Бондар.

Загалом з початку року станом на перше листопада зафіксовано 2360 обстріли позицій українських військ, з них 814 - обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойові втрати склали 405 військовослужбовців: 49 військових загинули, 356 були поранені.

Нагадаємо, останніми днями ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилася. Так, 3 листопада на Донбасі в результаті обстрілу з гранатомета поранено військового. Україна направила ноту до СММ ОБСЄ.

2 листопада голова делегації України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що готовий до компромісів з Росією по Донбасу.