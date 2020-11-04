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Офіс президента: Діти загиблих від коронавірусу медиків зможуть вчитися за державний кошт

За дорученням глави держави готується законопроєкт, згідно з яким такі діти отримають розширені права пільгового вступу до закладів вищої освіти.

Офіс президента: Діти загиблих від коронавірусу медиків зможуть вчитися за державний кошт
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський  дав доручення гарантувати можливість дітям медичних працівників, які загинули внаслідок ускладнень від коронавірусу, здобути вищу освіту за державний кошт.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Зокрема, за дорученням глави держави вже готується законопроєкт, згідно з яким такі діти отримають розширені права пільгового вступу до закладів вищої освіти", - йдеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що діти медиків, у яких загинули один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких поліг у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі. Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом.

"Медики сьогодні перебувають на передовій боротьби з поширенням коронавірусу в нашій країні. Як і наші військові на фронті, лікарі в прямому сенсі слова рятують життя громадян, інколи навіть ціною власного життя. І в них залишаються діти, які також потребують підтримки. Тому Українська держава стоятиме на захисті інтересів дітей медиків, які загинули внаслідок коронавірусної хвороби", - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 7 вересня виділив 5,95 мільярда гривень на доплати лікарям. Уряд також затвердив перелік організацій, які здійснюватимуть медичні закупівлі.

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