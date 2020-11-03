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У ДТП на Полтавщині загинув 30-річний прокурор із Сум із сім’єю

Олександр Вольченко на власному авто повертався з Києва, де проходив черговий етап атестації.

У ДТП на Полтавщині загинув 30-річний прокурор із Сум із сім’єю
Фото: 0542.ua

Увечері 2 листопада в м. Лохвиця Полтавської області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули троє людей.

Як повідомляють в обласній поліції, ДТП сталася близько 19:00 на 227-му кілометрі автодороги "Кролевець-Суми-Пирятин".

За попередньою інформацією, автомобіль LEXUS під керуванням мешканця міста Суми зіткнувся з автомобілем DAF з напівпричепом КRONE під керуванням мешканця Донецької області.

Унаслідок ДТП 30-річний водій автомобіля LEXUS та його два пасажири – жінка, 1991 року народження, та малолітня дитина, 2017 року народження, загинули на місці події. Водій автомобіля DAF доставлений до місцевої лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Сумський сайт 0542.ua повідомив, що у LEXUS з Києва до Сум повертався прокурор Сумської місцевої прокуратури Олександр Вольченко разом із дружиною та дитиною.

Речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко розповіла Суспільному, що прокурор на власному автомобілі повертався з Києва, де проходив черговий етап тестування.

За її словами, дівчинці, яка загинула, у грудні мало виповнитися три роки. Сиротою залишився п’ятирічний син.

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