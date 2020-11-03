У середу в Києві без опадів, до +11

Слабкий дощ можливий лише в західних областях.

У середу, 4 листопада, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +9...+11 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно, вночі дощ, вдень без істотних опадів, південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +10...+12 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, удень +9...+11 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, удень +10...+12 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +13...+15 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +14...+16 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +14...+16 градусів.