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​У суботу в Києві до +10 градусів, дощ

Вночі у столиці +6...+8 градусів.

​У суботу в Києві до +10 градусів, дощ
Фото: EPA/UPG

У суботу, 31 жовтня, в Києві хмарно, вдень і вночі слабкий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +8...+10 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України слабкий дощ, вітер північний і північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+8 градусів, удень +7...+12 градусів.

На півночі України слабкий дощ, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +8...+10 градусів.

У центрі України хмарно, дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +8...+10 градусів.

На сході України хмарно з дощем, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 градусів, удень +11...+13 градусів.

На півдні України хмарно з дощем, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 градусів, удень +9...+13 градусів.

У Криму хмарно з дощем, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +12...+14 градусів.

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