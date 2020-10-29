В Одесі у морському порту "Південний" виявили 50,8 кг кокаїну. Вартість партії наркотиків на чорному ринку становить більш як 10 мільйонів доларів США.

Фото: dpsu.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що наркотики доправили на теплоході з вантажем бананів, який прибув в Україну з Еквадору.

"45 брикетів з наркотиком були заховані у конструктивних порожнинах – вентиляційних люках одного з контейнерів. Усі брикети мали своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: СБУ

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, інформує пресцентр СБУ.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.

Операція проводилась спільно з Державною прикордонною та митною службами під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше у жовтні в Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну.