В Одесі у морському порту "Південний" виявили 50,8 кг кокаїну. Вартість партії наркотиків на чорному ринку становить більш як 10 мільйонів доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що наркотики доправили на теплоході з вантажем бананів, який прибув в Україну з Еквадору.
"45 брикетів з наркотиком були заховані у конструктивних порожнинах – вентиляційних люках одного з контейнерів. Усі брикети мали своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату", - йдеться в повідомленні.
Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, інформує пресцентр СБУ.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.
Операція проводилась спільно з Державною прикордонною та митною службами під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Нагадаємо, раніше у жовтні в Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну.