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Чорна П'ятниця 2020 року — коли почнеться і як підготуватися

Чорна П'ятниця 2020 року — коли почнеться і як підготуватися

Покупці в багатьох країнах з нетерпінням чекають початок розпродажів з початку жовтня, складаючи списки бажаних товарів, щоб зустріти Чорну П'ятницю у всеозброєнні. В Україні така традиція поки в новинку. Можливо, тому люди іноді не встигають придбати бажане. Ми розповімо, як заздалегідь підготуватися до великих знижок і не упустити можливість колосально заощадити. Чи готові до полювання на гаджети мрії? Поїхали!

Коли Чорна П'ятниця в Україні

Розпродаж починається після Дня Подяки в США, відкриваючи сезон різдвяних знижок. В Європі та Америці багато хто бере додаткові вихідні, щоб встигнути купити заплановані товари з величезною економією.

Традиція почалася з 1966 року. Назва Black Friday вона отримала після того, як на вулицях США утворилися величезні пробки з машин, що вишикувалися в чергу за покупками. В Україні подія не приймає таких масштабів, проте, черги в бутиках бувають колосальними.

У 2020 Чорна П'ятниця стартує в листопаді, 27 числа. Залежно від магазину, знижки можуть тривати від 1 дня до тижня. Незважаючи на тривалість розпродажів, не всі покупці встигають придбати бажані товари, оскільки краще розбирають в перші пару днів. Як опинитися в числі щасливих, дивимося далі.

Готуємося до Black Friday 2020

Давно мріяли про смартфон з професійною камерою, легкий ноутбук, який можна взяти з собою в поїзд, або робот-пилосос, що допоможе позбутися від шерсті улюбленої домашньої тварини на килимах і паркеті? Час виконання мрії настав! Великі знижки на Чорну П'ятницю допоможуть придбати ці товари з істотною економією. Головне — правильно підготуватися.

  1. Складіть повний список бажаних речей. Сюди варто віднести не тільки глобальні покупки у вигляді кондиціонера, холодильника, плазмового телевізора, а й такі дрібниці, як канцтовари, чашки, термоси, чохли для телефону. Це допоможе не розпорошувати увагу і зосередитися лише на потрібному.
  2. Виходячи з переліку необхідних товарів, вивчіть каталоги інтернет-магазинів, офлайнових торгових точок, щоб знати, де можна скупитися на Чорну П'ятницю 2020.
  3. Підпишіться на email-розсилки в обраних інтернет-магазинах. Магазини техніки готують для клієнтів спеціальні пропозиції і першими розсилають їх саме тим, хто на них підписаний. Таким чином, збільшуються шанси на покупку, а бажаний товар не розкуплять до того, як ви його побачите.
  4. По можливості вирушайте за покупками вранці, в обідній час, поки в торгових центрах невеликий наплив людей.
  5. Там, де це можливо, робіть замовлення онлайн. Так ви повністю уникнете черг і натовпу. Якщо ж ви турбуєтеся про те, як товар виглядає вживу, а біля магазину є торгова точка оффлайн, сходіть туди за пару днів до розпродажу на Чорну П'ятницю і вивчіть характеристики майбутньої покупки.

Почніть підготовку вже зараз і перетворіть шопінг на Black Friday в чистий кайф! Саме час почати виконувати свої бажання і мрії близьких.

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