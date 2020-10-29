​У Миколаєві відремонтували пошкоджений росіянами катер "Бердянськ"

Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", який входить до державного концерну "Укроборонпром", достроково закінчило ремонт малого броньованого катеру "Бердянск" ВМС Збройних Сил України.

Про це повідомляється на сайті "Укроборомпрому".

Під час ремонту, який розпочався у червні 2020 року, було відновлено гвинто-стернову систему, донно-бортову арматуру, протектори, систему головного двигуна та інші вузли броньованого катеру.

Крім того, фахівці підприємства усунули пошкодження корпусу, які катер отримав під час російської агресії у Керченській протоці.

"Відновлений катер успішно пройшов ходові випробування та вже переданий замовнику із випередженням передбаченого договором графіка. Ми у повному обсязі виконуємо всі взяті на себе договірні зобов’язання, вже завершуємо ремонтні роботи середнього десантного корабля ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко"", - зазначив директорзаводу Валерій Калашніков.

Нагадаємо, у травні у Миколаєві відновили катер "Нікополь" після російського полону. Також після ремонту повернувся на військово-морську базу "Південь" в Одесі буксир ВМС ЗСУ А947 "Яни Капу".

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Пізніше Росія визнала обстріл і захоплення українських кораблів.

18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення, катери і буксир були передані Україні у нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права. 20 листопада вони прибули на базу в Очаків. При цьому судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, у практично знищеному стані. До цього часу їх не відновлювали у зв'язку зі слідчими діями та проведенням балістичної експертизи. При огляді також з'ясувалося, що росіяни зняли усе радіоустаткування, а також навіть унітази, кухонні плити, плафони і розетки.

Українські моряки повернулися додому 7 вересня 2019 року під час обміну полоненими у форматі 35 на 35.