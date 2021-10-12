​Україна виступила в Гаазі у справі про захоплення Росією трьох кораблів та їхніх екіпажів

"Сьогодні ми покажемо вам, чому всі заперечення Росії повинні бути відхилені".

Українська сторона виступила на слуханнях в Арбітражному суді в Гаазі у справі про захоплення Росією трьох українських кораблів та їхніх екіпажів.

Про це повідомляє УНН.

Зазначається, що Україна розкритикувала вчорашні заяви представників РФ.

"Російська Федерація порушила основоположний принцип морського права - недоторканність військових кораблів. Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що українські військово-морські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" є вираженням нашого суверенітету і повинні поважатися як такі. Але Росія не дотримується міжнародного права", - наголосила директор департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, яка представляє нашу країну на слуханнях.

Вона також закликала суд пам'ятати імена затриманих українських моряків, яких росіяни рік протримали в полоні.

А саме - Віктора Беспальченка, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Володимира Варимеза, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Дениса Гриценка, Андрія Драча, Андрія Ейдера, В'ячеслава Зінченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового, Олега Мельничука, Романа Мокряка, Богдана Небилицю, Андрія Оприска, Сергія Попова, Євгена Семідоцького, Василя Сороку, Володимира Терещенка, Сергія Цибізова, Сергія Чулібу і Андрія Шевченка.

"Не дивлячись на конфлікт між Україною і Росією, захоплення українських кораблів стало шокуючою подією", - наголосила дипломатка.

Вона також зазначила, що, з точки зору України, Арбітраж має юрисдикцію для розгляду даної справи. Дії РФ у суді Золотарьова назвала спробою уникнути відповідальності.

"У Росії теж є проблеми з фактами. Під час вчорашньої презентації... я була дуже здивована, почувши низку заяв, які не грунтуються на реальності. Я знаю протокол цієї справи і свідчення наших військовослужбовців. Вони розповідають зовсім іншу історію. Вчора вам також представили помилкове уявлення про те, про що йде мова, і неправильний підхід до суперечки. Сьогодні ми покажемо вам, про що насправді йде суперечка", - сказала Золотарьова.

"Трибунал має юрисдикцію розглядати цей спір. Сьогодні ми покажемо вам, чому всі заперечення Росії повинні бути відхилені", - додала вона.

Після виступу Золотарьової засідання перейшло в закритий режим.

Як відомо, сьогодні в Гаазі другий день тривають слухання у справі Україна проти Росії щодо затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Сьогодні виступає українська сторона, а 11 жовтня слово мала російська.

Другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 та 15 жовтня. Також зарезервовано дату 16 жовтня на випадок необхідності.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі ВМС України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Росія обстріл і захоплення українських кораблів визнала, однак відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт "незаконного перетину російського кордону".

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва це зробити відмовилася.

Урешті моряків передали Україні не за рішенням трибуналу, а під час обміну полоненими у форматі 35 на 35 7 вересня 2019 року.

Також у нейтральних водах Україні повернули катери й буксир. 20 листопада вони прибули на базу в Очаків. При цьому судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, у практично знищеному стані. До цього часу їх не відновлювали через слідчі дії та проведенням балістичної експертизи. При огляді також з'ясувалося, що росіяни зняли все радіоустаткування, а також унітази, кухонні плити, плафони розетки.