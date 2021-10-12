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Синоптики попередили про зміну погоди з 13 жовтня

Циклон принесе опади, але на температуру повітря суттєво не вплине.

Синоптики попередили про зміну погоди з 13 жовтня
Фото: EPA/UPG

Найближчим часом синоптична ситуація у більшості областей Україні зміниться у зв’язку із наближенням із південного-заходу циклону.

Погодні зміни стосуватимуться саме опадів, а от на температурний фон в Україні даний циклон суттєво не вплине, повідомляють в Українському гідрометцентрі.

 

За прогнозом синоптиків, 13 жовтня помірні дощі очікуються в Одеській та Миколаївській областях. Вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях - значні дощі. У західній частині вночі, в північних та східних областях - без істотних опадів.

У західних областях вночі та вранці туман.

Вітер північно-західний, у південно-східних областях південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на півдні країни до 11°, у західних областях 0-5° тепла; вдень - +8-13°, у південно-східній частині - 13-18° тепла.

У Карпатах уночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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