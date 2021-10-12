Служба безпеки України ліквідувала в Києві канал збуту фальшивих доларів США преміум-якості. Ділки продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50% їх номінальної вартості.

За попередніми даними, вони "вкинули" в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів. При цьому підроблені гроші не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві, інформує пресцентр СБУ.

Встановлено, що організатором схеми є киянин, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів. Фігурант справи налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирщини.

За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку цього року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час реалізації чергової партії підроблених грошей - двох тисяч доларів США.

Проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та в приміщеннях, які вони використовували. Крім грошей, отриманих злочинних шляхом, вилучили вогнепальну зброю та набої та чорнові записи із "клієнтською базою".

У межах кримінального провадження тривають слідчі.

Раніше поліція затримала в Києві двох чоловіків, які намагалися збути 240 тис. фальшивих доларів. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.